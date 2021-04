Basket, 26^ giornata Serie A: Brindisi nuovo capolista. Milano sconfitta e raggiunta anche dalla Virtus Bologna (Di domenica 11 aprile 2021) La Happy Casa Brindisi è la nuova capolista della 26^ giornata della Serie A di Basket. I pugliesi hanno sconfitto nel big match l’Olimpia Milano, raggiungendola in classifica. In realtà c’è un terzetto in vetta a 36 punti con anche la Virtus Bologna insieme a Happy Casa ed Armani Exchange, ma per via della differenza negli scontri diretti è proprio Brindisi (che ha anche una partita in meno rispetto a Milano e due a Bologna) ad essere al comando della classifica. Strepitosa vittoria di Brindisi, che riesce ad andare oltre le positività al Covid-19 delle ultime ore. I pugliesi battono ancora Milano in questa stagione, imponendosi per ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) La Happy Casaè la nuovadella 26^dellaA di. I pugliesi hanno sconfitto nel big match l’Olimpia, raggiungendola in classifica. In realtà c’è un terzetto in vetta a 36 punti conlainsieme a Happy Casa ed Armani Exchange, ma per via della differenza negli scontri diretti è proprio(che hauna partita in meno rispetto ae due a) ad essere al comando della classifica. Strepitosa vittoria di, che riesce ad andare oltre le positività al Covid-19 delle ultime ore. I pugliesi battono ancorain questa stagione, imponendosi per ...

Advertising

aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #HappyCasaBrindisi-#OlimpiaMilano, valevole per la 26.a gio… - sportface2016 : #LBASerieA Le informazioni per seguire il match della 26° giornata tra #Venezia e #Brescia - sportface2016 : #LBASerieA Le informazioni per seguire il match della 26° giornata di tra #ReggioEmilia e #Varese - sportface2016 : #LBASerieA Le informazioni per seguire il match della 26° giornata di tra #Treviso e #Sassari - GianluigiRag : 'PlayMore! United' è un progetto che mette in gioco squadre multiculturali, di calcio e basket, che accolgono al… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 26^ Basket: vittorie per Reggio Emilia, Venezia ,Trento e Virtus Bologna Nell'Aquila Basket 28 punti di Williams, dalla parte opposta non bastano i 23 punti di Smith e i 21 di Gaines

Diretta/ Virtus Bologna Trieste (risultato finale 81 - 67): la chiude la Virtus ... Guido Federico Di Francesco e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:30 di domenica 11 aprile : siamo alla Segafredo Arena, per la 26giornata nel campionato di basket Serie A1 2020 - 2021 . Reduce dal ...

Serie A: strepitosa Brindisi: batte Milano ed è prima! Treviso ai playoff La Gazzetta dello Sport Olimpia Milano sconfitta Brindisi: il primo posto non è più biancorosso Brindisi - Ci sarebbe voluta una faccia e un atteggiamento diverso per l'Olimpia Milano per affrontare uno scontro al vertice in Serie A, invece i biancorossi inciampano di nuovo con Brindisi e si ved ...

Basket, Brindisi batte Milano e aggancia il primo posto Dopo aver chiuso il primo tempo sul parziale di 46-38, dominano anche nella ripresa trascinati da un super Koponen autore di 26 punti e 26 assist. Sugli scudi anche Candi, che chiude il match con 20 ...

Nell'Aquila28 punti di Williams, dalla parte opposta non bastano i 23 punti di Smith e i 21 di Gaines... Guido Federico Di Francesco e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:30 di domenica 11 aprile : siamo alla Segafredo Arena, per la 26giornata nel campionato diSerie A1 2020 - 2021 . Reduce dal ...Brindisi - Ci sarebbe voluta una faccia e un atteggiamento diverso per l'Olimpia Milano per affrontare uno scontro al vertice in Serie A, invece i biancorossi inciampano di nuovo con Brindisi e si ved ...Dopo aver chiuso il primo tempo sul parziale di 46-38, dominano anche nella ripresa trascinati da un super Koponen autore di 26 punti e 26 assist. Sugli scudi anche Candi, che chiude il match con 20 ...