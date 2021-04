Barbara D’urso, Angela da Mondello: “Mi hai rovinato la vita” (Di domenica 11 aprile 2021) Barbara D’urso subisce un forte attacco, Angela da Mondello celebre per la sua frase diventata cult “Non ce n’è Coviddi”, è tornata a far parlare di sé con un video attacco alla conduttrice di Canale 5. Barbara D’urso, Angela da Mondello la accusa di averle rovinato la vita per 8 mesi (Instagram)Tutto è cominciato nella scorsa estate, quando durante un’intervita circa il Covid-19 sulla spiaggia di Mondello, la donna Angela Chianello aveva dichiarato che l’esistenza del virus era tutta falsa. La sua frase è stata ritenuta fuori luogo da molte persone, l’intero Paese si era indignato su una dichiarazione così fuorviante, nonostante ci fossero centinaia ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)subisce un forte attacco,dacelebre per la sua frase diventata cult “Non ce n’è Coviddi”, è tornata a far parlare di sé con un video attacco alla conduttrice di Canale 5.dala accusa di averlelaper 8 mesi (Instagram)Tutto è cominciato nella scorsa estate, quando durante un’intercirca il Covid-19 sulla spiaggia di, la donnaChianello aveva dichiarato che l’esistenza del virus era tutta falsa. La sua frase è stata ritenuta fuori luogo da molte persone, l’intero Paese si era indignato su una dichiarazione così fuorviante, nonostante ci fossero centinaia ...

