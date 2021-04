Atletico Madrid | un pari che accende la Liga Show del Valencia

(Di domenica 11 aprile 2021) SPAGNA - Aspettiamoci un finale dispettacolare perché sarà una lotta agguerritissima a tre. Il calo repentino di rendimento dell', che pareggia contro il Betis, ha rimesso in ...

SPAGNA - Aspettiamoci un finale di Liga spettacolare perché sarà una lotta agguerritissima a tre. Il calo repentino di rendimento dell', che pareggia contro il Betis, ha rimesso in corsa sia Barcellona che il Real, sono tutte lì: Simeone 67 punti, Zidane 66, Koeman 65. Il Cholo nelle ultime cinque partite di ...L'non sa più vincere: 1 - 1 contro il Betis e primo posto a rischio. Reale Barcellona sono vicinissimi L'non sa più vincere. Dopo le sconfitte contro Siviglia e ...Con l’1-1 dell’Atletico sul campo del Betis, Real Madrid e Barcellona si trovano ora rispettivamente a -1 e a -2 dai colchoneros.SPAGNA - L'1-1 tra Betis e Atletico Madrid minaccia seriamente il primato di Simeone, che ora ha sia Real Madrid che Barcellona vicinissimi in classifica. Per il Cholo prosegue il trend negativo: la ...