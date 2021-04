Atletica: maratona Siena, vittorie per i keniani Angela Tanui ed Erick Kiptanui (2) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Al femminile Valeria Straneo (Laguna Running) riesce ancora a correre in 2h30:33, a 45 anni compiuti da pochi giorni, senza però raggiungere il crono richiesto per i Giochi di Tokyo (2h29:30). La primatista italiana si piazza ventesima al traguardo, davanti a Sara Brogiato (Aeronautica) che firma il record personale con 2h34:24 nella prima edizione della Tuscany Camp Marathon - “European Olympic Marathon Qualification Race - Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race”, disputata su un circuito di circa cinque chilometri nello scalo del comune di Sovicille (Siena). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Al femminile Valeria Straneo (Laguna Running) riesce ancora a correre in 2h30:33, a 45 anni compiuti da pochi giorni, senza però raggiungere il crono richiesto per i Giochi di Tokyo (2h29:30). La primatista italiana si piazza ventesima al traguardo, davanti a Sara Brogiato (Aeronautica) che firma il record personale con 2h34:24 nella prima edizione della Tuscany Camp Marathon - “European Olympic Marathon Qualification Race - Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race”, disputata su un circuito di circa cinque chilometri nello scalo del comune di Sovicille ().

