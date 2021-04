Atalanta | tegola Romero | salterà il match contro la Juventus

(Di domenica 11 aprile 2021) Assenza pesante per l’in vista dellala garai bianconeri per squalificaper l’in vista del prossimo bigla, importante per la corsa Champions delle due squadre. Gasperini dovrà fare a meno infatti di Cristian: il giovane difensore argentino, ammonito nel corso del primo tempo della garala Fiorentina, era diffidato e quindi per lui scatterà la squalifica., in prestito con diritto di riscatto in nerazzurro proprio dalla Juve, non sarà così disponibile domenica prossima nella sfida del ‘Gewiss Stadium’ ...

... e a gennaio l'arrivo di Lennart Czyborra dall'gli ha definitivamente chiuso le porte ... LE SCELTE DI BALLARDINIper Ballardini, perché dalle probabili formazioni di Juventus Genoa ...sull'che perde un calciatore molto importante. Il Coronavirus ha colpito la Dea e messo ko Matteo Pessina che comunque sta bene pur dovendo osservare la quarantena. Il calciatore ...Assenza pesante per l’Atalanta in vista del match contro la Juve: Romero salterà la gara contro i bianconeri per squalifica Tegola per l’Atalanta in vista del prossimo big match contro la Juventus, ...Assenza pesante per l’Atalanta in vista del match contro la Juventus: Romero salterà la gara contro i bianconeri per squalifica Tegola per l’Atalanta in vista del prossimo big match contro la Juventus ...