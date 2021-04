Atalanta, lutto per il portiere Gollini: è morto il nonno (Di domenica 11 aprile 2021) che è stato investito in queste ore mentre era in bici. lutto improvviso per Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta e della nazionale italiana. Ecco infatti quanto ammesso dal 26enne originario di Bologna sulla propria pagina Instagram: “R.I.P. nonno?. Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 aprile 2021) che è stato investito in queste ore mentre era in bici.improvviso per Pierluigidell’e della nazionale italiana. Ecco infatti quanto ammesso dal 26enne originario di Bologna sulla propria pagina Instagram: “R.I.P.?. Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitsport : Gollini, lutto per il portiere dell’Atalanta: tragico addio al nonno - infoitsport : Lutto in casa Atalanta, tragicamente scomparso il nonno di Gollini - infoitsport : Atalanta, lutto per Gollini: il nonno investito mentre era in bicicletta - calciomercatoit : ?? Lutto per #Gollini, scomparso il nonno ad 84 anni ?? - Mediagol : #Video #Atalanta, lutto in casa Gollini: il commovente saluto al nonno -