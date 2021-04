Atalanta, c’è l’esame-Fiorentina per mantenere il passo di Milan e Inter (Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo serale per l’Atalanta che affronterà al Franchi la Fiorentina. Le due formazioni si approcciano all’impegno con due stati d’animo totalmente opposti. Da una parte i nerazzurri, reduci dalla vittoria sull’Udinese, lanciati nell’orbita Champions ed assolutamente decisi a mantenere la fantastica posizione di classifica. Dall’altra una Viola con evidenti problemi dovuti ad una classifica deficitaria, all’inaspettato cambio di allenatore e ad un campionato che definire deludente sembra eufemistico e che i tifosi fiorentini sperano finisca quanto prima. Nonostante ciò, complici anche i rapporti non proprio fraterni tra le due tifoserie, a Firenze tengono sempre in maniera particolare a superare la Dea, forse ancor più negli ultimi anni nei quali la compagine nerazzurra sta ottenendo risultati decisamente migliori dei rivali. La Dea ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo serale per l’che affronterà al Franchi la. Le due formazioni si approcciano all’impegno con due stati d’animo totalmente opposti. Da una parte i nerazzurri, reduci dalla vittoria sull’Udinese, lanciati nell’orbita Champions ed assolutamente decisi ala fantastica posizione di classifica. Dall’altra una Viola con evidenti problemi dovuti ad una classifica deficitaria, all’inaspettato cambio di allenatore e ad un campionato che definire deludente sembra eufemistico e che i tifosi fiorentini sperano finisca quanto prima. Nonostante ciò, complici anche i rapporti non proprio fraterni tra le due tifoserie, a Firenze tengono sempre in maniera particolare a superare la Dea, forse ancor più negli ultimi anni nei quali la compagine nerazzurra sta ottenendo risultati decisamente migliori dei rivali. La Dea ...

