Advertising

Corriere : «AstraZeneca viola il contratto»: la lettera-ultimatum dell’Europa - LiaQuartapelle : L’Europa pretende da Astra Zeneca il rispetto dei contratti. Richiedere correttezza alle case farmaceutiche è la s… - serenel14278447 : «AstraZeneca viola il contratto». Dall’Europa arriva la mossa legale. Corriere della sera - SILVIA71412470 : RT @LiaQuartapelle: L’Europa pretende da Astra Zeneca il rispetto dei contratti. Richiedere correttezza alle case farmaceutiche è la strad… - Alien1it : A #Astrazeneca de sta EUROPA frega un cazzo! Sta EUROPA l'ha riempita di MILIARDI....di EURO. «AstraZeneca viola il… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca viola

Corriere della Sera

Ma rivela anche che i problemi erano iniziati subito: il versamento di una seconda rata da 112 milioni era stato sospeso in autunno "a causa della mancanza da parte didella ......seconda dose e una buona fetta del personale nutre più di qualche dubbio verso le dosi, ... In questo modo viene negato il diritto allo studio ed è un atteggiamento intollerabile che...Secondo l’esclusiva del Corriere della Sera, Bruxelles accusa AstraZeneca di aver “violato il contratto”. L’intimazione dei legali sarebbe stata inviata il 19 marzo e “scadeva due giorni fa.Il termine per rimediare, contenuto nella lettera inviata il 19 marzo da Bruxelles all'azienda, è scaduto l'8 aprile. Nel testo della missiva si ricostruiscono le violazioni ...