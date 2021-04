“AstraZeneca viola contratto” | lettera ultimatum dell’Europa

(Di domenica 11 aprile 2021) “hato e continua are le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi iniziali” di vaccino anti-covid “per l’Europa”. Il 19 marzo la Commissione europea ha scritto unaadper mano di Sandra Gallina, l’italiana che guida la direzione generale Salute e che ha negoziato i contratti sui vaccini, intimandole di porre rimedio ai ritardi entro 20 giorni. A riportare la notizia, citando il contenuto della missiva – apparsa anche in Francia su ‘Les Echos’ – è il Corriere della Sera. “A seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni – si legge – siamo giunti alla conclusione chehato e continua are le sue ...

Ma rivela anche che i problemi erano iniziati subito: il versamento di una seconda rata da 112 milioni era stato sospeso in autunno "a causa della mancanza da parte didella ......seconda dose e una buona fetta del personale nutre più di qualche dubbio verso le dosi, ... In questo modo viene negato il diritto allo studio ed è un atteggiamento intollerabile che...L’ultimo richiamo alla società Astrazeneca era arrivato a fine marzo, dopo il caso delle dosi di Anagani, per bocca della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ma il tempo degli a ...Il testo elenca una lunga lista di elementi che hanno portato l'esecutivo comunitario «alla conclusione che AstraZeneca non ha rispettato, e continua a non rispettare, i suoi obblighi contrattuali di ...