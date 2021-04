“AstraZeneca viola contratto” | lettera ultimatum dell’Europa

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 aprile 2021) “hato e continua are le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi iniziali” di vaccino anti-covid “per l’Europa”. Il 19 marzo la Commissione europea ha scritto unaadper mano di Sandra Gallina, l’italiana che guida la direzione generale Salute e che ha negoziato i contratti sui vaccini, intimandole di porre rimedio ai ritardi entro 20 giorni. A riportare la notizia, citando il contenuto della missiva – apparsa anche in Francia su ‘Les Echos’ – è il Corriere della Sera. “A seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni – si legge – siamo giunti alla conclusione chehato e continua are le sue ...