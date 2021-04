AstraZeneca, lettera esplosiva dell'Ue: «Londra favorita, danneggiati tutti i Paesi» (Di domenica 11 aprile 2021) L'Unione Europea si appresta a chiedere danni miliardari ad AstraZeneca, l'azienda farmaceutica anglo-svedese che ha consegnato finora all'Ue solo 30 milioni di vaccini contro i circa 130... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 aprile 2021) L'Unione Europea si appresta a chiedere danni miliardari ad, l'azienda farmaceutica anglo-svedese che ha consegnato finora all'Ue solo 30 milioni di vaccini contro i circa 130...

fattoquotidiano : Astrazeneca, la lettera ultimatum di Bruxelles: “Violato il contratto”. Possibile richiesta danni per le conseguenz… - fattoquotidiano : ASTRAZENECA / L'ULTIMATUM DI BRUXELLES Contestate una serie di violazioni. Si profila l'ipotesi di una richiesta d… - Agenzia_Ansa : L'ultimo atto, solo in ordine di tempo, delle ostilità tra l'Unione europea e AstraZeneca è la lettera partita da B… - chriss39461740 : RT @Capezzone: A. L’Unione Europea continua la campagna contro #AstraZeneca, vaccino anglosvedese B. Forse a giugno arriva #Curevac, vaccin… - LalliVincenzo : RT @Cubano_74: L'ultimatum inviato dall'UE ad #Astrazeneca è scaduto 3 giorni fa e non è cambiato nulla -