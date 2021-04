Arrestato ubriaco per resistenza e lesioni a San Benedetto del Tronto

Advertising

PicenoTime : Polizia Ferroviaria San Benedetto, arrestato uomo ubriaco dopo pugno al volto di un agente - lanuovariviera : San Benedetto, ubriaco crea il caos alla stazione ferroviaria. Arrestato - telecitynews24 : ??TORTONA: UBRIACO AGGREDISCE I CARABINIERI?? Arrestato 58enne?? #cronaca #carabinieri #tortona #telecitynews24… - Alessandria24C : Tortona - Ubriaco aggredisce i #Carabinieri. Arrestato un 53enne croato - alcinx : RT @AnsaLombardia: Senzatetto aggredito da ubriaco, grave. Ricoverato in prognosi riservata. Aggressore arrestato da CC. | #ANSA https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato ubriaco

Il Piccolo

E' statodal personale della Polizia Ferroviaria di San Benedetto per i reati di resistenza, lesioni e minaccia aggravata nei confronti di pubblico ufficiale. Nel corso dei consueti ...... poiin flagranza di reato e già sottoposto a regime di libertà vigilata. L'azione dei militari è scaturita dopo che il 31enne,e sotto effetto di droghe, aveva recato molestie al ...SAN BENEDETTO - La polizia ferroviaria ha arrestato ieri un sambenedettese di fatto senza fissa dimora, con precedenti di polizia. E’ stato arrestato dagli agenti per resistenza, lesioni e minaccia ...Polizia Ferroviaria San Benedetto, arrestato uomo ubriaco dopo pugno al volto di un agente - picenotime.it - IT ...