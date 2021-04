Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme: ecco la foto (Di domenica 11 aprile 2021) Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme. La foto del compagno dell’artista, attualmente impegnata come coach ad Amici, non lascia spazio a dubbi ma è stata proprio Arisa a confermare di essere di nuovo impegnata in una storia su Instagram: “Questo amico mio cerca amore eterno, è libero. Io? Il mio negozio è chiuso”. Andrea Di Carlo, da par suo, su Instagram ha pubblicato la foto di un bacio (in foto di copertina) e un messaggio molto chiaro: “Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”. Il matrimonio fissato il 2 settembre Stando alle ultime cronache del gossip, prima di questo momento proprio Andrea Di Carlo aveva chiarito la ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021)Di. Ladel compagno dell’artista, attualmente impegnata come coach ad Amici, non lascia spazio a dubbi ma è stata proprioa confermare di essere di nuovo impegnata in una storia su Instagram: “Questo amico mio cerca amore eterno, è libero. Io? Il mio negozio è chiuso”.Di, da par suo, su Instagram ha pubblicato ladi un bacio (indi copertina) e un messaggio molto chiaro: “Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”. Il matrimonio fissato il 2 settembre Stando alle ultime cronache del gossip, prima di questo momento proprioDiaveva chiarito la ...

