Arcuri nei guai per le mascherine cinesi La Verità | «L’ex commissario è sotto inchiesta per peculato»

L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verità, sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato. Un reato che prevede fino a dieci anni e mezzo di reclusione. Arcuri e il caso delle mascherine L'accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture di mascherine cinesi. Il 24 febbraio scorso, per l'arrivo in Italia di una parte di queste mascherine senza certificazione, c'erano stati un arresto e quattro misure interdittive. A quanto si legge su La Verità il peculato sarebbe contestato oltre che ad Arcuri anche ad Antonio Fabbrocini.

