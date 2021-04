Arcuri: “Indagato per mascherine? Non ho notizia” (Di domenica 11 aprile 2021) “Domenico Arcuri comunica di non avere notizia” circa l’indagine sulle ‘mascherine’. E’ quanto si legge in una nota di Invitalia. L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, secondo quanto anticipato dal quotidiano ‘La Verità’, sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati per peculato. . L’accusa è contenuta nel fascicolo sulle maxi forniture di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. ”In merito a quanto riportato questa mattina dal quotidiano ‘La Verità’ circa l’indagine sulle ‘mascherine’, l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri comunica di non avere notizia di quanto riportato dal suddetto quotidiano”, si legge. ”Il dottor Arcuri, nonché la struttura già preposta alla gestione dell’emergenza continueranno, come ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) “Domenicocomunica di non avere” circa l’indagine sulle ‘’. E’ quanto si legge in una nota di Invitalia. L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, secondo quanto anticipato dal quotidiano ‘La Verità’, sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati per peculato. . L’accusa è contenuta nel fascicolo sulle maxi forniture dicinesi da 1,25 miliardi di euro. ”In merito a quanto riportato questa mattina dal quotidiano ‘La Verità’ circa l’indagine sulle ‘’, l’amministratore delegato di Invitalia Domenicocomunica di non averedi quanto riportato dal suddetto quotidiano”, si legge. ”Il dottor, nonché la struttura già preposta alla gestione dell’emergenza continueranno, come ...

