Arcuri indagato: l'ex commissario per l'emergenza Covid accusato di peculato nell'inchiesta mascherine (Di domenica 11 aprile 2021) indagato per peculato l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri. L'ex commissario Arcuri sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021)perl'exstraordinario per l'Domenico. L'exsarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della...

