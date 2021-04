ArcelorMittal | ministro Orlando su operaio licenziato | “Il caso non è stato chiarito Ho scritto all’azienda ma chiederò informazioni in più”

(Di domenica 11 aprile 2021) “Il licenziamento dell’di? Ho parlato con l’ad Lucia Morselli ma ilnon è. Mi èmandato l’atto con cui èil lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato alla decisione del suo licenziamento, peraltro in un contesto nel quale la tensione sociale è molto forte“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, daldel Lavoro Andrea, a proposito del licenziamento di Riccardo Cristello, il tecnico di magazzino dello stabilimentodi Taranto. Il 45enne èperché nei giorni scorsi ha po...

La richiesta di informazioni da parte del governo Ildel Lavoro Andrea Orlando nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 aprile, ha avuto un colloquio telefonico con l'Ad di, Lucia ...Sulla vicenda è intervenuto ildel Lavoro, Andrea Orlando, che ha chiesto chiarimenti all'ad di, Lucia Morselli. Ricky Tognazzi ha ideato e diretto con la moglie Simona Izzo "...«Il caso non è chiuso. Scriverò all'azienda per farmi dare altre spiegazioni» perché «è stato mandato l'atto con cui è stato ...Per il ministro del Lavoro «il caso non è chiuso: l’atto con cui è stato licenziato il lavoratore non dice molto delle ragioni che hanno portato a questa decisione. ArcelorMittal spieghi, non sono que ...