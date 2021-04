Aprile, Primavera svanisce con meteo d’Inverno tardivo (Di domenica 11 aprile 2021) meteo freddo improvviso.Negli ultimi giorni abbiamo visto i modelli matematici mutare, pesantemente, il trend meteo climatico del medio termine. Modifiche sostanziali, dettate anzitutto dalla dissoluzione del Vortice Polare (che come ben saprete determina profondi cambiamenti della circolazione emisferica) e conseguentemente dalla comparsa di un’Alta Pressione ad alte latitudini. Stiamo parlando dell’Anticiclone Scandinavo e in tal senso avevamo preannunciato il rischio che una struttura anticiclonica lassù potesse determinare lo scivolamento di masse d’aria fredda verso sud. Ecco, è ciò che un po’ tutti i centri di calcolo lasciano intravedere. Freddo che dovrebbe coinvolgerci fin dai prossimi giorni, ovvero a inizio settimana, ma a quanto pare potrebbe trattarsi di un assaggio. Sì, perché la strutturazione di un blocco anticiclonico – Alta delle ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 aprile 2021)freddo improvviso.Negli ultimi giorni abbiamo visto i modelli matematici mutare, pesantemente, il trendclimatico del medio termine. Modifiche sostanziali, dettate anzitutto dalla dissoluzione del Vortice Polare (che come ben saprete determina profondi cambiamenti della circolazione emisferica) e conseguentemente dalla comparsa di un’Alta Pressione ad alte latitudini. Stiamo parlando dell’Anticiclone Scandinavo e in tal senso avevamo preannunciato il rischio che una struttura anticiclonica lassù potesse determinare lo scivolamento di masse d’aria fredda verso sud. Ecco, è ciò che un po’ tutti i centri di calcolo lasciano intravedere. Freddo che dovrebbe coinvolgerci fin dai prossimi giorni, ovvero a inizio settimana, ma a quanto pare potrebbe trattarsi di un assaggio. Sì, perché la strutturazione di un blocco anticiclonico – Alta delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Aprile Primavera Neve a Bielmonte: sorpresa anche ad aprile Stamattina Bielmone si è risvegliata vestendo il vestito bianco, anche se ormai la primavera in teoria è già iniziata. Un vero e proprio spettacolo che si può ammirare grazie alle web cam posizionate ...

Outfit primavera 2021: i look a cui ispirarsi e da copiare ... le foto sono state prese da Pinterest OUTFIT PRIMAVERA 2021: PRENDI UN BLAZER AL POSTO DELLA ...per affrontare il passaggio dalle gelide temperature invernali a quelle più dolci dei mesi come aprile e ...

Aprile, Primavera svanisce con meteo d’Inverno tardivo Meteo Giornale "Uve e coltivazioni in pericolo" Danni, segnalazioni entro aprile Tra gli alti e bassi meteorologici che hanno contraddistinto questa primavera, con sbalzi termici che si sono ... le imprese potranno segnalare i danni subiti sul sistema Artea, fino al 30 di aprile.

