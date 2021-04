Appello di Vaia Spallanzani | “Osare e ripartire Crisi economica | assenza di sport e tempo libero uccidono Paese”

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – Ha le idee chiare il professor Francesco, direttore sanitario dell’Inmiil quale, nonostante la posizione sul campo che gli offre un certo prestigio, si volge con estrema umiltà a sindaci e istituzioni: “Si può e si devein sicurezza, per“. L’di) “Si deve” “Si può e si deve, in sicurezza, per. Come l’aria ed il respiro sono il segnale e la misura della nostra vitalità, al contrario la depressione, la mancanza di mobilità e delloe delin generale, certificano uno stato comatoso ...

ilmessaggero.it

