Appalto per le mascherine cinesi, “l’ex commissario Domenico Arcuri indagato per peculato dai pm di Roma” (Di domenica 11 aprile 2021) L’affaire delle mascherine cinesi acquistate dalla struttura dell’allora commissario, Domenico Arcuri, aveva aggiunto un nuovo tassello solo dieci giorni fa quando da Gorizia fu ordinato il sequestro dei dispositivi perché erano pericolosi ed erano finiti anche in strutture ospedaliere. A Roma, che invece indaga sulle commissioni intascate dai mediatori che quelle mascherine le trattarono, secondo La Verità hanno deciso di aggiungere al reato di corruzione – per cui era stata richiesta una archiviazione ancora non accolta dal gip – anche il reato di peculato per l’ex commissario. Oltre che ad Arcuri, quello che per il codice penale è l’appropriazione indebita… di denaro o altro bene mobile appartenente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) L’affaire delleacquistate dalla struttura dell’allora, aveva aggiunto un nuovo tassello solo dieci giorni fa quando da Gorizia fu ordinato il sequestro dei dispositivi perché erano pericolosi ed erano finiti anche in strutture ospedaliere. A, che invece indaga sulle commissioni intascate dai mediatori che quellele trattarono, secondo La Verità hanno deciso di aggiungere al reato di corruzione – per cui era stata richiesta una archiviazione ancora non accolta dal gip – anche il reato diper. Oltre che ad, quello che per il codice penale è l’appropriazione indebita… di denaro o altro bene mobile appartenente ...

red_zombie_69 : @FabiowFlorio @AlbertoLetizia2 @Eh__tweet @La_manina__ Perché sono aziende sotto appalto militare che producono arm… - Appalto : RT @CesareOrtis: IL POPOLO NON DEVE SAPERE.... No dell'#Ue alla divulgazione degli atti sulla preparazione dell'Italia alla pandemia. 'La d… - f64klicso : @iannetts70 Ma l’appalto per il Servizio Rimozioni Auto è andato poi in porto? - stoelcker : Potremmo dare a chi lo ha realizzato l' appalto per il ponte sullo Stretto di Messina? - Magamag76377872 : RT @Teresat73540673: -