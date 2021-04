Antonino Belnome | il boss lombardo pentito si racconta | “Così la ‘ndrangheta ti toglie la libertà” Il documentario della tv svizzera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021)è uno dei pentiti più importantilombarda. Di famiglia calabrese, ma nato e cresciuto a Giussano, in Brianza, dove ha scalato i gradi dell’organizzazione fino a conquistare, non ancora quarantenne, il grado di padrino. Individuato dalla Direzione distrettuale antimafia come uno dei killer delCarmelo Novella, ucciso ai tavolini di un bar, in pieno giorno, a San Vittore Olona nel 2008, dieci anni fa ha ammesso le proprie responsabilità e ha iniziato a collaborare con la giustizia, svelando crimini irrisolti, cadaveri sepolti, affari sporchi tra armi, droga e corruzione nel Nord Italia. Nei primi mesi di collaborazione,ha scritto un fitto diario in cui hato, con gli occhi di un giovane cresciuto nel cuore ...