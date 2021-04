Anticorpi monoclonali | il mistero della terapia antivirus che nessuno usa

(Di domenica 11 aprile 2021) Se per la campagna vaccinale la strada è ancora tutta in salita, non va affatto meglio per la profilassi con gli . Dopo l'acquisto di 150mila dosi da destinare ai pazienti più a rischio di ammalarsi ...

Dopo l'acquisto di 150mila dosi da destinare ai pazienti più a rischio di ammalarsi in modo grave e quindi di finire in ospedale, ifinora sembrano quasi snobbati. Eppure le indicazioni ...una nuova frontiera che si apre, anche in Piemonte. Il tema è la lotta al Covid, non in termini di prevenzione (alias vaccini) ma di cura. I protagonisti sono i farmaci a base di, finalmente al nastro di partenza. I primi due candidati al trattamento sarann o convocati direttamente all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, uno dei centri preposti, gli ...Se per la campagna vaccinale anticovid la strada è ancora tutta in salita, non va affatto meglio per la profilassi con gli anticorpi monoclonali. Dopo l'acquisto di 150mila dosi ...Fino ad allora, anche le eventuali prenotazioni già effettuate saranno quindi congelate Entro maggio completeremo tutte le vaccinazioni degli over80 ed entro giugno anche quelle delle persone ‘ultravu ...