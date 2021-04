Angela (Chianello) da Mondello contro Barbara D’Urso: “Mi ha rovinato 8 mesi di vita” (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) Angela Chianello contro Barbara D’Urso E’ passato un anno esatto da quando una troupe di Pomeriggio Cinque si trovava nella spiaggia palermitana di Mondello per realizzare un servizio sull’emergenza sanitaria. E proprio in quel frangente la giornalista intervistò Angela Chianello che poi venne soprannominata da Mondello. La donna ha raggiunto una grande popolarità ma anche tante polemiche per la sua frase: “Non ce n’è Coviddi”. Una visibilità che le ha fatto lievitare il suo profilo Instagram per non parlare delle ospitate nei programmi televisivi di Barbara D’Urso. Nelle ultime ore, però, la donna ha deciso di condividere un lungo VIDEO sui social proprio ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 aprile 2021)E’ passato un anno esatto da quando una troupe di Pomeriggio Cinque si trovava nella spiaggia palermitana diper realizzare un servizio sull’emergenza sanitaria. E proprio in quel frangente la giornalista intervistòche poi venne soprannominata da. La donna ha raggiunto una grande popolarità ma anche tante polemiche per la sua frase: “Non ce n’è Coviddi”. Una visibilità che le ha fatto liere il suo profilo Instagram per non parlare delle ospitate nei programmi televisivi di. Nelle ultime ore, però, la donna ha deciso di condividere un lungosui social proprio ...

