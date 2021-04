Andrea Zenga risponde alle frecciatine di Dayane e svela perché si è lasciato con Alessandra Sgolastra

Leggi su biccy

(Di domenica 11 aprile 2021) SeMello è sempre diretta e non ha peli sulla lingua,è molto più diplomatico. L’ex gieffino intervistato da Giada Di Micieli nella trasmissione Non Succederà Più (su Radio Radio), ha comunque replicatodella modella brasiliana. “Dice che non c’è chimica tra noi? Che devio dirle? Onestamente a me non interessa il suo parere. Pensi quello che vuole, sinceramente a me non importa. La chimica c’è e non serve dirlo. Se potevo piacere alla Mello? No, ci siamo solo dati un bacio per gioco, era un bacio per scherzo, non a stampo, vero, ma senza sentimento.non era interessata a me e io a lei, eravamo lontani come prototipo. Anche se non ci fosse stata Rosalinda non sarei stato interessato, eravamo proprio agli opposti. Tra lei e Rosalinda c’era una ...