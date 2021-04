Andrea Zenga | la replica a Dayane lascia senza parole | il perché della rottura

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zenga svela come sta andando la convivenza con Rosalinda Cannavó. E a proposito di Dayane Mello...… - blogtivvu : Perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati? L’ex del GF Vip interviene - BITCHYFit : Andrea Zenga risponde alle frecciatine di Dayane e svela perché si è lasciato con Alessandra Sgolastra… - StraNotizie : Andrea Zenga risponde alle frecciatine di Dayane e svela perché si è lasciato con Alessandra Sgolastra… - infoitcultura : Andrea Zenga su Dayane Mello: “Non mi interessa cosa pensa” -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Perchée Alessandra Sgolastra si sono lasciati? Proseguono le rivelazioni dell'ex protagonista del Grande Fratello Vip in merito a lla sua vita sentimentale al fianco di Rosalinda Cannavò e le ...Il figlio di Walterreplica a Dayane e parla della sua convivenza con Rosalinda. Se Dayane Mello è sempre diretta e non ha peli sulla lingua,è molto più diplomatico. L'ex gieffino intervistato da Giada Di Micieli nella trasmissione Non Succederà Più (su Radio Radio), ha comunque replicato alle frecciatine della modella ...Perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati? Proseguono le rivelazioni dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip in merito alla sua vita sentimentale al fianco di Rosalinda Cannavò ...Andrea Zenga ha rivelato alcuni dettagli sulla sua storia d’amore, nata all’interno del Grande Fratello Vip 5, con Rosalinda Cannavò. Il figlio di Walter Zenga è stato ospite, ieri pomeriggio, di ...