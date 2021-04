Andrea Zenga: “In famiglia sono tutti innamorati di Rosalinda. Mio papà è molto più…” (Di domenica 11 aprile 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno raccontato a Rtl il loro amore e naturalemtne i dettagli delle presentazioni ufficiali in famiglia. “Non vedevo l’ora di farle conoscere il mio mondo prima del Grande fratello Vip. È andata... Leggi su golssip (Di domenica 11 aprile 2021)Cannavò hanno raccontato a Rtl il loro amore e naturalemtne i dettagli delle presentazioni ufficiali in. “Non vedevo l’ora di farle conoscere il mio mondo prima del Grande fratello Vip. È andata...

Advertising

infoitcultura : Andrea Zenga su Dayane Mello: “Non mi interessa cosa pensa” - mariagraziabon : MIO PADRE PEGGIO DI ANDREA ZENGA PERCHE DAZN NON FUNZIONA E NON PUO' VEDERE L'INTER....NERO - 80miriams : comunque andrea zenga l’apoteosi della mascolinità fragile non vi mettete MAI con uno come lui per l’amor del cielo #mellos #prelemi - Paolo221070 : Caro Andrea Zenga, lo sai che ti voglio bene, ma se oggi potevate gentilmene scansarvi ci fareste una grossa cortes… - bizarredJackE : RT @Sonia9423543609: Andrea continua per la visibilità , senza personalità... io contro Andrea Zenga??????!!! Andiamo supportiamo DAYANEEEEEE… -