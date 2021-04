Andrea Zelletta deluso da Pierpaolo Pretelli | amicizia al capolinea? L’indiscrezione

(Di domenica 11 aprile 2021) La quinta edizione del GF Vip è terminata ormai da più di un mese, ma gli ex gieffini sono ancora al centro dei riflettori.durante una recente lunga diretta Instagram è tornato a parlare dei suoi ex compagni d’avventura, soffermandosi soprattutto suha reso noto, di aver invitato un messaggio al suo amico dopo l’uscita dalla casa, senza però ricevere alcuna risposta. La versione dei fatti di:Durante il percorso svolto all’interno della casa di Cinecittà,avevano instaurato un bellissimo rapporto di. A riflettori spenti però tutto sembra essere cambiato. ...

Nella casa del GF Vip erano stati inseparabili per quasi tutta la durata del gioco:e Pierpaolo Pretelli , insieme ad Enock Barwuah sembravano, soprattutto durante i primi mesi, un trio indistruttibile. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva più volte sottolineato come ..., la fidanzata Natalia si lascia andare a uno sfogo: "Non ne posso più" Natalia Paragoni conosciuta dal pubblico per essere soprattuto la fidanzata di, uno degli ex ...Nell’ultima edizione del GF Vip, Andrea Zelletta è riuscito a raggiungere la finale dopo un inizio fin troppo tranquillo. Dopo un’edizione decisamente lunga del reality, a cui ha preso parte dal primo ...Durante il percorso svolto all’interno della casa di Cinecittà, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli avevano instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. A riflettori spenti però tutto sembra essere ...