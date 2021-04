Anche Stefano De Martino ha organizzato una festa di compleanno per Santiago (Foto) (Di domenica 11 aprile 2021) Doppia festa di compleanno per Santiago che dopo avere festeggiato gli 8 anni con Belen e Antonino Spinalbese ha soffiato su altre candeline a casa di Stefano De Martino (Foto). Belen e Stefano dopo la seconda separazione si sono detti addio per sempre ma restano due genitori meravigliosi per il loro piccolo Santiago. Per il piccolo De Martino prima il compleanno con la mamma, con la famiglia Rodriguez e due amichetti, poi il compleanno a casa del papà. Per lui il conduttore ha organizzato una festa coloratissima. Ha riempito il terrazzo di palloncini colorati, ha creato un’atmosfera magica per suo figlio. Una vera magia e infatti per Santiago e i suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 aprile 2021) Doppiadiperche dopo avere festeggiato gli 8 anni con Belen e Antonino Spinalbese ha soffiato su altre candeline a casa diDe). Belen edopo la seconda separazione si sono detti addio per sempre ma restano due genitori meravigliosi per il loro piccolo. Per il piccolo Deprima ilcon la mamma, con la famiglia Rodriguez e due amichetti, poi ila casa del papà. Per lui il conduttore haunacoloratissima. Ha riempito il terrazzo di palloncini colorati, ha creato un’atmosfera magica per suo figlio. Una vera magia e infatti pere i suoi ...

