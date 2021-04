Ammonite | Carey Mulligan nella parodia del dramma lesbico in costume VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 11 aprile 2021) La star di, ha recitato in un esilarante sketch filmato di Saturday Night Live che mette alla berlina il filone del 'in'.ha recitato in una esilarantedi Saturday Night Live che mette alla berlina titoli come. Il finto trailer, per un film intitolato molto schiettamente Lesbian Period Drama, ovvero filmtico ina tema lesbo, passa in rassegna tutti i cliché del sottogenere, tra cui l'uso di "attrici etero che hanno il coraggio di non truccarsi" e "una scena di sesso così rovente che ti rendi conto che ovviamente il regista è un uomo". Potete vedere ilqui sotto: Il ...