Amici, ex prof punge Maria, la Celentano e la trasmissione: “Ho lasciato perché non tolleravo certe situazioni” (Di domenica 11 aprile 2021) Due settimane un’ex professoressa di Amici ha attaccato il programma definendolo ‘teatrino ridicolo’. Adesso Mia Molinari ha voluto chiarire la situazione e in un lungo post ha replicato a chi l’ha accusata di aver sputato nel piatto in cui ha mangiato (per un anno). “Per chi pensa che io abbia “sputato nel piatto in cui ho mangiato” spiegherò il mio percorso all’interno del programma. Nel 2011 la signora Maria De Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di Amici, rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare ma solo alle mie condizioni (a differenza di coloro che a testa bassa accettano qualsiasi compromesso pur di apparire). – ha riportato blogtivvu – Entravo in sala, lavoravo e poi tornavo alla mia vita e dalla mia famiglia. Purtroppo ho dovuto abbandonare anche questa esperienza, proprio ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021) Due settimane un’exessoressa diha attaccato il programma definendolo ‘teatrino ridicolo’. Adesso Mia Molinari ha voluto chiarire la situazione e in un lungo post ha replicato a chi l’ha accusata di aver sputato nel piatto in cui ha mangiato (per un anno). “Per chi pensa che io abbia “sputato nel piatto in cui ho mangiato” spiegherò il mio percorso all’interno del programma. Nel 2011 la signoraDe Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di, rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare ma solo alle mie condizioni (a differenza di coloro che a testa bassa accettano qualsiasi compromesso pur di apparire). – ha riportato blogtivvu – Entravo in sala, lavoravo e poi tornavo alla mia vita e dalla mia famiglia. Purtroppo ho dovuto abbandonare anche questa esperienza, proprio ...

Advertising

StraNotizie : Amici, ex prof punge Maria, la Celentano e la trasmissione: “Ho lasciato perché non tolleravo certe situazioni”… - Tina95187855 : @viamo05 Si ma mdf non può piazzarci la fine di amici nello stesso periodo della fine della scuola perché con la fi… - lucreziarusso_ : @RosaCaglio @___mariaelisa__ in pratica è come se fosse un gioco,si creano squadre e puoi decidere quattro allievi… - cordone_alessia : RT @xattorneyx: Anna pettinelli è il miglior prof di amici ma voi non siete pronti per questa conversazione perché vi piace il pelato mains… - colpadelwhisky1 : RT @Fra_xx93: @laracalvo13 Maaa una petizione per Carolyn Smith nuova prof di Amici, l'anno prossimo al posto di Lorella Cuccarini?! -