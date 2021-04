Amici | ex allievo molto discusso difende Martina | “Non sanno niente”

Advertising

cchvrloottee : che voi sappiate un allievo di amici può cantare una canzone pubblicata prima di essere entrato nella scuola? #amici20 - OppositeSaturn : RT @eliscrivecose: Alessandro vi giuro che ultimamente mi sembra abbia la faccia passivo aggressiva di uno che sta tenendo tenendo tenendo… - misterj1995 : RT @eliscrivecose: Alessandro vi giuro che ultimamente mi sembra abbia la faccia passivo aggressiva di uno che sta tenendo tenendo tenendo… - dedicatoatee : RT @eliscrivecose: Alessandro vi giuro che ultimamente mi sembra abbia la faccia passivo aggressiva di uno che sta tenendo tenendo tenendo… - alicepizzorno : RT @eliscrivecose: Alessandro vi giuro che ultimamente mi sembra abbia la faccia passivo aggressiva di uno che sta tenendo tenendo tenendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici allievo

Parole dure tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nella quarta puntata del serale di2021 , andata in onda sabato 10 aprile. Le rispettive squadre si sono scontrate al secondo ...criticato l'...A differenza dei tre precedenti appuntamenti serali, la quarta puntata di '2021' ha visto un soloeliminato. E' stata Enula a dover lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi . La cantante 22enne della squadra di Celentano - Zerbi ha perso al ...Un ex allievo molto discusso del talent show Amici di Maria De Filippi difende Martina Miliddi: “Non sanno niente” Amici, un ex allievo del talent difende Martina: le sue parole (Fonte: Instagram) ...In un'intervista i genitori di Sangiovanni hanno raccontato il passato difficile del cantante: 'Scatenava il suo disagio tra le mura domestiche' ...