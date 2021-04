Amici 20, tutti scatenati per Giulia: amore e danza. “Vincerà lei!” – VIDEO (Di domenica 11 aprile 2021) Giulia sta letteralmente dominando Amici 20. La ballerina ha conquistato tutti con il suo talento e anche ieri sera ha dato prova delle sue straordinarie doti. Il web impazzisce per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 aprile 2021)sta letteralmente dominando20. La ballerina ha conquistatocon il suo talento e anche ieri sera ha dato prova delle sue straordinarie doti. Il web impazzisce per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

LCuccarini : Cari amici, supporter e non del team CuccArisa ?? godetevi la puntata ?? #Amici20 @amiciufficiale Vi leggo tutti???? - trash_italiano : Il discorso “non è che finisce qui, il percorso vero inizia fuori, tanto tutti verranno eliminati prima o poi, amic… - GassmanGassmann : Chi è contrario al DDL Zan contro l’omotransfobia, lo fa a discapito di altre persone. Buona Pasqua a tutti i miei… - vit_amici : RT @evvovemio: Tutti noi abbiamo un sogno. E quel sogno si chiama proprio “??Giulia ha ballato una coreografia sexy sui tacchi ed ha conqui… - XYZxyzY6 : RT @AndreaAndrei10: @EmilioBerettaF1 Vaccinato il 2 aprile. Fino ad ora effetti collaterali zero. Ho 72 anni, per tutti i coetanei, amici e… -