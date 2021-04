Amici 20: l’opinione di Chia sulla quarta puntata (Di domenica 11 aprile 2021) Leonardo LamacChia, Enula e Tommaso Stanzani fuori, Martina Miliddi e Raffaele Renda ancora dentro. Basterebbe questo per riassumere il disagio che trasuda da ogni pixel del serale di Amici 20. Un disagio che nasce dai casting, storica fucina di casi umani utili non tanto al talent quanto allo show, che prende corpo nell’incontenibile supponenza degli elementi più scarsi che stride completamente con l’estrema umiltà di quelli più dotati, e che si concretizza nell’eterna lotta tra professori che finisce per avere inevitabilmente la meglio sulle performance degli allievi, totalmente offuscate dalle parrucche di Rudy Zerbi o dagli spassosissimi (…) regalini delle CuccArisa. Per non parlare della giuria. Santo cielo, la giuria. Quando era stato reso noto chi l’avrebbe composta, quest’anno, avevo subito pensato “Ma che c’azzecca Emanuele Filiberto di ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 aprile 2021) Leonardo Lamac, Enula e Tommaso Stanzani fuori, Martina Miliddi e Raffaele Renda ancora dentro. Basterebbe questo per riassumere il disagio che trasuda da ogni pixel del serale di20. Un disagio che nasce dai casting, storica fucina di casi umani utili non tanto al talent quanto allo show, che prende corpo nell’incontenibile supponenza degli elementi più scarsi che stride completamente con l’estrema umiltà di quelli più dotati, e che si concretizza nell’eterna lotta tra professori che finisce per avere inevitabilmente la meglio sulle performance degli allievi, totalmente offuscate dalle parrucche di Rudy Zerbi o dagli spassosissimi (…) regalini delle CuccArisa. Per non parlare della giuria. Santo cielo, la giuria. Quando era stato reso noto chi l’avrebbe composta, quest’anno, avevo subito pensato “Ma che c’azzecca Emanuele Filiberto di ...

IsaeChia : #Amici20: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla quarta puntata - itslidiat : @strangersx2 @cccblasi @vit_amici appunto, anch’io ti rispetto, però su questa cosa mi sembra che si voglia per for… - katiadiluna16 : Qui ci sono tutte le anticipazioni e su chi potrebbe essere l'eliminazione secondo qualche opinione di un noto blog… - DrManq : @El_Presid3nt @vespertime Non hai idea dei moti d'odio che causa sta cosa. Il Governo mi aizza contro l'opinione pu… - MontanilePeppe : ?? #?????????? e non leCHIACCHIERE ED ALTRO, mentre la Nostra #?????????????????? SOFFRE!!! Cari Amici,questa è una semplice anal… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’opinione Natale Giunta, la storia dello chef siciliano che ha sfidato la mafia Corriere della Sera