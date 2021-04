Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore (Di domenica 11 aprile 2021) La quarta puntata del talent show mette in risalto l’esagerato (e discutibile) peso del parere di Stefano De Martino, Emanuele di Savoia e Stash Leggi su lastampa (Di domenica 11 aprile 2021) La quarta puntata del talent show mette in risalto l’esagerato (e discutibile) peso del parere di Stefano De Martino, Emanuele di Savoia e Stash

Advertising

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - NiccMattiAlEmma : RT @Iperborea_: Il Twitter ogni volta che la giuria di Amici respira - nusspot : RT @Giorgiaa394: La stampa che ha deciso di parlare la lingua della verità nel suo articolo #amici20 - dila21208923 : RT @Dodo35860254: In 40 secondi smonta quello seduto in giuria perché la sedia è una; esalta Serena e smonta l’idea che certe pseudoballeri… - Giorgiaa394 : RT @Dodo35860254: In 40 secondi smonta quello seduto in giuria perché la sedia è una; esalta Serena e smonta l’idea che certe pseudoballeri… -