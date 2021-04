Amici 20, gli ascolti 10 aprile: ecco quanto ha fatto la quarta puntata del serale (Di domenica 11 aprile 2021) La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata nella sua fase serale e nel corso della quarta puntata è stata eliminata la cantante Enula, con tanto di escamotage in barba agli spoiler. Enula è già la settima eliminata, dato che durante le prime tre puntate sono usciti due allievi a volta: i cantanti Gaia ed Esa la prima puntata, i cantanti Ibla e Leonardo la seconda puntata ed i ballerini Tommaso e Rosa la terza puntata. La quarta puntata del serale vista da una prospettiva super esclusiva! Cosa state aspettando? Cliccate subito QUI https://t.co/7C3IsSFhIV — Witty TV (@WittyTV) April 10, 2021 La quarta serata di Amici 20 ha totalizzato 5.734.000 telespettatori, pari ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021) La ventesima edizione didi Maria De Filippi è entrata nella sua fasee nel corso dellaè stata eliminata la cantante Enula, con tanto di escamotage in barba agli spoiler. Enula è già la settima eliminata, dato che durante le prime tre puntate sono usciti due allievi a volta: i cantanti Gaia ed Esa la prima, i cantanti Ibla e Leonardo la secondaed i ballerini Tommaso e Rosa la terza. Ladelvista da una prospettiva super esclusiva! Cosa state aspettando? Cliccate subito QUI https://t.co/7C3IsSFhIV — Witty TV (@WittyTV) April 10, 2021 Laserata di20 ha totalizzato 5.734.000 telespettatori, pari ...

