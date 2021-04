Amici 20, Carolyn Smith si schiera con Alessandra Celentano: “Martina? Non voglio offendere nessuno ma…” (Di domenica 11 aprile 2021) Non è passato inosservato un giudizio tagliente di Carolyn Smith condiviso ieri sera durante il serale di Amici di Maria De Filippi. La ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, ha commentato un post su Instagram della trasmissione, quello sulla comparata di latino americano tra la ballerina Martina e la collega Serena, dando, di fatto, ragione alla maestra Alessandra Celentano che da mesi sostiene che il livello della latinista Martina sia inadeguato rispetto agli anni di studio della disciplina. “Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera…Non voglio offendere nessuno ma…una che ha studiato per tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Non è passato inosservato un giudizio tagliente dicondiviso ieri sera durante il serale didi Maria De Filippi. La ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, ha commentato un post su Instagram della trasmissione, quello sulla comparata di latino americano tra la ballerinae la collega Serena, dando, di fatto, ragione alla maestrache da mesi sostiene che il livello della latinistasia inadeguato rispetto agli anni di studio della disciplina. “Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera…Nonma…una che ha studiato per tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ...

