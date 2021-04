Amici 20, Alessandra Amoroso è magia ma bocciata sul look: “Cambialo” – VIDEO (Di domenica 11 aprile 2021) Alessandra Amoroso è stata ieri notte la grande protagonista dell’esibizione finale ad Amici 20. La nota cantante ha estasiato il pubblico con la sua performance, ma anche attirato qualche critica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 aprile 2021)è stata ieri notte la grande protagonista dell’esibizione finale ad20. La nota cantante ha estasiato il pubblico con la sua performance, ma anche attirato qualche critica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

