America’s Cup, Terry Hutchinson: “Mi hanno salvato la vita, ero intrappolato sott’acqua”. Il ricordo della scuffia (Di domenica 11 aprile 2021) Terry Hutchinson è tornato a parlare della scuffia di cui fu protagonista American Magic durante il round robin della Prada Cup, il torneo che designava lo sfidante di Team New Zealand per la America’s Cup. Nella celebre regata contro Luna Rossa, l’equipaggio statunitense perse il controllo della propria barca e si cappottò nella baia di Auckland. Fu uno dei momenti iconici della competizione sportiva più antica al mondo, le immagini di Patriot che stava rischiando di affondare nel Golfo di Hauraki fecero il giro del mondo. Lo skipper di American Magic si è soffermato su quell’episodio durante un’intervista concessa a Last Call: “Sono rimasto agganciato alla barca, ho cercato di sganciarmi ma non ci sono riuscito. Ho preso il mio coltello, ma lo scafo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)è tornato a parlaredi cui fu protagonista American Magic durante il round robinPrada Cup, il torneo che designava lo sfidante di Team New Zealand per laCup. Nella celebre regata contro Luna Rossa, l’equipaggio statunitense perse il controllopropria barca e si cappottò nella baia di Auckland. Fu uno dei momenti iconicicompetizione sportiva più antica al mondo, le immagini di Patriot che stava rischiando di affondare nel Golfo di Hauraki fecero il giro del mondo. Lo skipper di American Magic si è soffermato su quell’episodio durante un’intervista concessa a Last Call: “Sono rimasto agganciato alla barca, ho cercato di sganciarmi ma non ci sono riuscito. Ho preso il mio coltello, ma lo scafo ...

