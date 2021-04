Amalia Ercoli Finzi chi è, biografia e curiosità sull’ingegnere aerospaziale (Di domenica 11 aprile 2021) Amalia Ercoli Finzi chi è, biografia e curiosità sulla prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aereonautica Screen Rai 3Amalia Ercoli Finzi, nata a Gallarate il 20 aprile 1937, è un ingegnere aereospaziale e ricercatrice. E’ stata la prima donna in assoluto, in Italia, a laurearsi in ingegneria aereonautica. Raggiunse questo traguardo con la votazione di 110L presso il Politecnico di Milano, dove poi insegnò meccanica orbitale. E’ una delle figure più esperte a livello internazionale nel settore dell’ingegneria aerospaziale. E’ anche consulente della NASA, dell’ASI e dell’ESA e fu Principal Investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. Ti potrebbe interessare anche questo ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)chi è,sulla prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aereonautica Screen Rai 3, nata a Gallarate il 20 aprile 1937, è un ingegnere aereospaziale e ricercatrice. E’ stata la prima donna in assoluto, in Italia, a laurearsi in ingegneria aereonautica. Raggiunse questo traguardo con la votazione di 110L presso il Politecnico di Milano, dove poi insegnò meccanica orbitale. E’ una delle figure più esperte a livello internazionale nel settore dell’ingegneria. E’ anche consulente della NASA, dell’ASI e dell’ESA e fu Principal Investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. Ti potrebbe interessare anche questo ...

