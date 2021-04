Amalfi | il 25 aprile la liberazione dai disagi della frana | ecco a che punto sono i lavori

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mancano due settimane al 25, la data indicata da Anas, Regione Campania e Comune dicome possibile giorno per la riapertura al trafficostrada statale 163, che adsi ferma a causa di unache l’ha spezzata dallo scorso 2 febbraio. Un lavoro continuo ed incessante nel cantiere ha consentito di ricostruire l’arteria e anche ad occhio nudo è evidente che la previsione potrà essere rispettata. Come verrà terminato il lavoro per la costruzionesoletta sulla quale poggerà la pavimentazione, gli operai dovranno fermarsi per 7 giorni – ha spiegato il sindaco di, Daniele Milano- e noi dovremo lavorare su quella protuberanza rocciosa che si trova sulla statale”. Subito dopo il ...

