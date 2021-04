Alibaba, che batosta! Multa di 2,78 miliardi di $ in Cina per monopolioHDblog.it (Di domenica 11 aprile 2021) 2,78 miliardi di dollari: a tanto ammonta la Multa comminata ad Alibaba da parte dell’Antitrust cinese, che ha constatato una posizione monopolistica del gruppo guidato da Jack Ma che di fatto impedisce ai commercianti di vendere i propri prodotti su altre piattaforme di e-commerce. Le indagini sono partite a dicembre 2020, si legge nella nota pubblicata dalla State Administration for Market Regulation (SAMR), ed hanno riguardato tutte le attività di Alibaba Group Holdings constatandone l’abuso di posizione dominante sul mercato secondo quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, punto 4. Il comportamento scorretto sarebbe stato condotto fin dal 2015, frutto della decisione da parte di Alibaba – e dei suoi market Taobao e Tmall – di imporre l’esclusiva di vendita ai commercianti sulla piattaforma: ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021) 2,78di dollari: a tanto ammonta lacomminata adda parte dell’Antitrust cinese, che ha constatato una posizione monopolistica del gruppo guidato da Jack Ma che di fatto impedisce ai commercianti di vendere i propri prodotti su altre piattaforme di e-commerce. Le indagini sono partite a dicembre 2020, si legge nella nota pubblicata dalla State Administration for Market Regulation (SAMR), ed hanno riguardato tutte le attività diGroup Holdings constatandone l’abuso di posizione dominante sul mercato secondo quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, punto 4. Il comportamento scorretto sarebbe stato condotto fin dal 2015, frutto della decisione da parte di– e dei suoi market Taobao e Tmall – di imporre l’esclusiva di vendita ai commercianti sulla piattaforma: ...

Advertising

RambaldoMeland7 : @cris_cersei ?? Altro che banchi a rotelle comprati su Alibabà - HDblog : Alibaba, che batosta! Multa di 2,78 miliardi di $ in Cina per monopolio - ellepuntogi : RT @simopieranni: Paginazza asiatica @ilmanifesto multa ad Alibaba (che significa) #Cina #Usa e #Taiwan e #Myanmar con @LorenzoLamperti e @… - francescom_mura : RT @simopieranni: Paginazza asiatica @ilmanifesto multa ad Alibaba (che significa) #Cina #Usa e #Taiwan e #Myanmar con @LorenzoLamperti e @… - Vigasco3 : RT @MarcoRizzoPC: ALIBABA multata in CINA per 2.78 miliardi di $. Non sarà proprio il Socialismo che vogliamo, ma almeno alle multinaziona… -