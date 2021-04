Alessandro Siani ironizza sull’Italia divisa in zone: “L’unica emozionante è quella Champions” (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si prosegue con la zona rossa in tutta la regione. La prossima sarà la sesta settimana di fila e i partenopei sono veramente allo stremo. Tra la stanchezza generale però il comico Alessandro Siani trova la forza di ironizzare sull’argomento. Queste le sue parole al Corriere dello sport: “Tra le tante zone che stiamo attraversando in questo periodo, tra la rossa, l’arancione, la gialla e la bianca, L’unica che ci regalerebbe emozioni è la zona Champions, ovvero la zona azzurra. Per noi tifosi del Napoli il quarto posto non è solo un sogno, ma anche una speranza per continuare a sognare domani, in un momento così complesso. Se guardiamo agli altri campionati: in Inghilterra al quinto posto c’è il Chelsea, in Bundesliga c’è il Borussia Dortmund, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si prosegue con la zona rossa in tutta la regione. La prossima sarà la sesta settimana di fila e i partenopei sono veramente allo stremo. Tra la stanchezza generale però il comicotrova la forza dire sull’argomento. Queste le sue parole al Corriere dello sport: “Tra le tanteche stiamo attraversando in questo periodo, tra la rossa, l’arancione, la gialla e la bianca,che ci regalerebbe emozioni è la zona, ovvero la zona azzurra. Per noi tifosi del Napoli il quarto posto non è solo un sogno, ma anche una speranza per continuare a sognare domani, in un momento così complesso. Se guardiamo agli altri campionati: in Inghilterra al quinto posto c’è il Chelsea, in Bundesliga c’è il Borussia Dortmund, ...

