Alessandra Amoroso | ha un nuovo fidanzato? Tutte le curiosità sulla cantante

(Di domenica 11 aprile 2021) Ieri sera, 10 Aprile 2021,è stata ospite del Serale di Amici 20. Laè tornata a “casa” per presentare il suosingolo, intitolato “Piuma”. Per l’artista è stata un’emozione indescrivibile poter cantare didove tutto ha avuto inizio e su Instagram ha scritto: «Una serata davvero complicata…le emozioni in quello studio si amplificano ed io non capisco più niente quindi, dato che ci tengo sempre tanto a ringraziare tutti perchè questa parolina quando è detta con il cuore significa tanto, ne approfitto qui!» Un momento magico che ha letteralmente emozionato il pubblico di, la quale sta attraversando un momento decisamente felice della sua vita. La sua carriera musicale va decisamente a gonfie vele e non sembrano ...

Advertising

AmiciUfficiale : Alessandra Amoroso con 'Piuma' e 'Sorriso grande' ci sta regalando un momento di pura magia! Brividi, brividi e anc… - AmiciUfficiale : WOOOW Alessandra Amoroso ospite della quarta puntata del Serale! Tutti pronti a cantare i suoi nuovi singoli 'Piuma… - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, è uscito il nuovo singolo Sorriso grande: il testo - Beths0630 : Alessandra Amoroso pazzeskah ma lo style agghiaccio #amici20 - Dorian221190 : RT @vivonelkaos: Maria che sa già a memoria le nuove canzoni di Alessandra Amoroso uscite 48 ore fa TI AMO #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso

Ospiti della serata,e Francesca Manzini. Amici 2021 va in onda ogni sabato sera in prima serata su Canale 5 e con le fasce del daytime alle 16.10 su Canale 5 e alle 19 su Italia 1,..., gambe bellissime e look strepitoso: pronta per Amici! Dopo tantissimi anni, tornerà lì dove tutto è cominciato per presentare i suoi nuovi braniè senza dubbio ...Alessandra Amoro oggi è una delle cantanti più famose e conosciute del panorama musicale. Ricordate cosa disse quando trionfò ad Amici?Cosa è successo ad Amici 2021? La puntata del Serale del 10 aprile, in streaming, ci rivela i fatti salienti del talent di Maria De Filippi. Video Witty Tv.