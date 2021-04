Al Bano decide di rivelare che lui il vaccino …

(Di domenica 11 aprile 2021) Al, nonostante sia un ultrasettantenne, è ancora sulla cresta dell’onda con i suoi amori, con la sua famiglie e anche con la sua salute perché, tranne qualche acciacco già ben risolto, ora è in perfetta forma e dalla sua Cellino San Marco che regala gli odori e i profumi della Puglia più genuina sta vivendo nell’ultimo periodo poco incline a spostarsi sia per le restrizioni imposte dal governo sia per il timore di questo virus che ci sta piano piano abbandonando grazie alla campagna vaccinale, ma a gran fatica. Alha fatto ile rivela tutti i particolari Al, dopo un’iniziale titubanza da lui esternata in varie trasmissioni televisive, ora si è sottoposto al. Tempo fa avevano fatto discutere alcune sue ospitate, sia quella a Porta a Porta da Bruno Vespa che quella da Paolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano decide

Baritalia News

Di Al, però, non c'era traccia. E' risaputo che i rapporti tra le due famiglie non siano idilliaci e se Albano , in più occasioni, ha provato a far andare d'accordo Loredana con Romina, tuti i ...Nella manche successiva deve invece riconoscere dei volti del Festival di Sanremo, tra cui Al, ... Alloradi accontentarsi, fermandosi: 'Vorrei andare avanti però c'è la paura di tornare a ...Di Al Bano, però, non c’era traccia. E’ risaputo che i rapporti tra le due famiglie non siano idilliaci e se Albano, in più occasioni, ha provato a far andare d’accordo Loredana con Romina, tuti i ...PARMA-MILAN 1-3. PARMA – Sepe 6; Conti 5,5 (40' st Traore 5,5), Bani 5, Gagliolo 5,5, Pezzella 6 (29' st Busi 6); Hernani 5 (16' st Grassi 6), Kurtic 5,5, Kucka 6; Man 5,5, Pellé 6, Gervinho 5,5 (1' ...