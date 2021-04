Age of Empires 4 si avvicina: data d’uscita e nuovo trailer – VIDEO (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle scorse ore è stato mostrato un nuovo trailer di Age of Empires IV, attesissimo capitolo della saga Rts, real time strategy, che uscirà il prossimo autunno in esclusiva per personale computer e Xbox. Age of Empires 4, trailer e data d’uscitaUn annuncio che è arrivato precisamente nella giornata di ieri da parte di Microsoft e Relic Entertainment in occasione del Fan Event dedicato appunto alla spettacolare saga di Age of Empires. Decisamente tante le novità che attendono i VIDEOgiocatori, anche perchè l’ultimo capitolo del gioco è uscito nel 2005, ben 16 anni fa, e un lasso di tempo di tale portata nel mondo tecnologico è un vero e proprio abisso. Le prime diversità rispetto ai predecessori riguardano ovviamente l’aspetto grafico, ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle scorse ore è stato mostrato undi Age ofIV, attesissimo capitolo della saga Rts, real time strategy, che uscirà il prossimo autunno in esclusiva per personale computer e Xbox. Age of4,Un annuncio che è arrivato precisamente nella giornata di ieri da parte di Microsoft e Relic Entertainment in occasione del Fan Event dedicato appunto alla spettacolare saga di Age of. Decisamente tante le novità che attendono igiocatori, anche perchè l’ultimo capitolo del gioco è uscito nel 2005, ben 16 anni fa, e un lasso di tempo di tale portata nel mondo tecnologico è un vero e proprio abisso. Le prime diversità rispetto ai predecessori riguardano ovviamente l’aspetto grafico, ...

