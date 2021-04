Addio voli domestici? Le proposte francesi e tedesche che fanno tremare le compagnie aeree

Leggi su formiche

(Di domenica 11 aprile 2021) Se per decenni l’aereo è stato il mezzo più rapido per viaggiare, negli ultimi anni la tendenza si è invertita. I nuovi jet non vanno più veloci, anzi alcuneimpongono ai piloti di rallentare per non consumare troppo; gli aeroporti cittadini hanno perso passeggeri a favore di quelli periferici, spinti dalle low-cost ma più lontani da raggiungere; i controlli di sicurezza e i percorsi obbligati all’interno degli scali costringono i viaggiatori a presentarsi in aeroporto in anticipo sempre maggiore. Nel frattempo, treni più rapidi e infrastrutture più moderne hanno accorciato i tempi del trasporto ferroviario. In molte tratte relativamente brevi, il treno è spesso il mezzo più veloce, soprattutto visto che le stazioni si trovano in genere al centro delle città. E ora una parte del movimento ecologista propone di abolire le rotteche ...