(Di domenica 11 aprile 2021) “Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del”: è l’appello di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. “Nel caso di AstraZeneca - spiega -la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata ad un orientamento di grande prudenza”. L’arma del, dice, “funziona ed è l’unica vera via per uscire dall’emergenza”. “Grazie alla vaccinazione di tutti i medici - riferisce - la mortalità nella nostra categoria si è abbattuta del 95%. Ogni mese registravamo tra 40 e 60 decessi. A marzo ne sono stati 10, nei 10 giorni di aprile soltanto 1?.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini - Carmela_oltre : RT @HuffPostItalia: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' - GiorgioCinti79 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini - _Facezia_ : Ordine dei medici: 'accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto'. Mi risulta che ci si possa prenotare in base a… - andrealoca77 : RT @HuffPostItalia: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' -

Ultime Notizie dalla rete : Accettate qualsiasi

Rai News

Detto questo, per cause opinabili ma ovviamente, i consiglieri Piero Camilli e Fabrizio ... i Vice Presidenti od alcuno dei componenti il Comitato esecutivo cessano dalla carica per...Detto questo, per cause opinabili ma ovviamente, i consiglieri Piero Camilli e Fabrizio ... i Vice Presidenti od alcuno dei componenti il Comitato esecutivo cessano dalla carica per..."Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino". E' l'appello di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. "Ne ...“Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino”: è l’appello di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. “Nel ...