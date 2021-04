A Qualiano tre giovani morti in 48 ore, il sindaco: “Momenti che ricorderò per sempre” (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Qualiano (Na) – “E’ difficile se non impossibile esprimere a parole il dolore per la morte di 3 giovanissimi di Qualiano in soli due giorni. Prima Lia e Mina, ieri sera Gennaro. 48 ore che da sindaco ricorderò per sempre”. Arriva il commovente messaggio del sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, che così ha commentato il difficile momento della comunità cittadina dopo i tre morti nelle ultime ore. “ricorderò per sempre i Momenti vissuti ieri, l’immane lavoro dei soccorsi e delle forze dell’ordine e il dolore della famiglia del 16enne a cui ho voluto personalmente portare le condoglianze mie, dell’amministrazione comunale ma anche di tutta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “E’ difficile se non impossibile esprimere a parole il dolore per la morte di 3ssimi diin soli due giorni. Prima Lia e Mina, ieri sera Gennaro. 48 ore che daper”. Arriva il commovente messaggio deldi, Raffaele de Leonardis, che così ha commentato il difficile momento della comunità cittadina dopo i trenelle ultime ore. “pervissuti ieri, l’immane lavoro dei soccorsi e delle forze dell’ordine e il dolore della famiglia del 16enne a cui ho voluto personalmente portare le condoglianze mie, dell’amministrazione comunale ma anche di tutta ...

