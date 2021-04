A 28 anni lascia l'università per fare la mugnaia in Sardegna (Di domenica 11 aprile 2021) AGI Un mulino e distese di campi di grano che maturano al sole della Sardegna sono l'anima di un progetto 'integrale' cui lavorano padre e figlia - Mauro e Francesca Mereu - che hanno deciso di scommettere su salute e genuinità. Macine e trattori servono per produrre farine di grano sia duro e che tenero, orzo, farro e segale con un occhio di riguardo alla tradizione. Francesca, 28 anni, da tre anni fa la mugnaia a Sorgono (Nuoro), piccolo centro della Barbagia, dopo aver abbracciato una professione scandita dai tempi della natura e declinata in lotta allo spopolamento. "Questo è proprio il mio lavoro, sono felice e studio moltissimo per farlo al meglio", racconta all'AGI la giovane imprenditrice. Dai libri di pedagogia a quelli sui cereali I libri su farine e cereali hanno sostituito quelli di pedagogia, ... Leggi su agi (Di domenica 11 aprile 2021) AGI Un mulino e distese di campi di grano che maturano al sole dellasono l'anima di un progetto 'integrale' cui lavorano padre e figlia - Mauro e Francesca Mereu - che hanno deciso di scommettere su salute e genuinità. Macine e trattori servono per produrre farine di grano sia duro e che tenero, orzo, farro e segale con un occhio di riguardo alla tradizione. Francesca, 28, da trefa laa Sorgono (Nuoro), piccolo centro della Barbagia, dopo aver abbracciato una professione scandita dai tempi della natura e declinata in lotta allo spopolamento. "Questo è proprio il mio lavoro, sono felice e studio moltissimo per farlo al meglio", racconta all'AGI la giovane imprenditrice. Dai libri di pedagogia a quelli sui cereali I libri su farine e cereali hanno sostituito quelli di pedagogia, ...

A 28 anni lascia l'università per fare la mugnaia in Sardegna AGI - Agenzia Giornalistica Italia A 28 anni lascia l'università per fare la mugnaia in Sardegna Francesca, 28 anni, da tre anni fa la mugnaia a Sorgono (Nuoro), piccolo ... che si è specializzata nella lavorazione del farro, aveva lasciato il paese per l'università. A Cagliari aveva intrapreso ...

