700 italiani in Russia per lo Sputnik, il viaggio e la clamorosa beffa: "Non sono immuni", rinchiusi al ritorno (Di domenica 11 aprile 2021) Fra milioni di persone che in 59 Paesi del mondo si sono fatte immunizzare con lo Sputnik V, vi sono anche parecchi italiani. Coloro che risiedono in Russia e coloro che vi lavorano, come il riminese Alessandro Ravaglioli, che afferma di star bene dopo aver ricevuto la prima dose il 14 marzo e la seconda a distanza di 21 giorni, poco prima di Pasqua. Tutto senza reazioni avverse, come del resto aveva previsto anche il suo medico curante italiano, «anche se al test sierologico risultava che avevo una quantità di anticorpi compatibile con un'infezione da Covid-19 sviluppata 7-8 mesi prima», spiega parlando al telefono con Libero. Ora rimane un interrogativo, di tipo burocratico: l'inserimento del paziente nell'elenco del sistema sanitario nazionale tra coloro che hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Fra milioni di persone che in 59 Paesi del mondo sifattezzare con loV, vianche parecchi. Coloro che risiedono ine coloro che vi lavorano, come il riminese Alessandro Ravaglioli, che afferma di star bene dopo aver ricevuto la prima dose il 14 marzo e la seconda a distanza di 21 giorni, poco prima di Pasqua. Tutto senza reazioni avverse, come del resto aveva previsto anche il suo medico curante italiano, «anche se al test sierologico risultava che avevo una quantità di anticorpi compatibile con un'infezione da Covid-19 sviluppata 7-8 mesi prima», spiega parlando al telefono con Libero. Ora rimane un interrogativo, di tipo burocratico: l'inserimento del paziente nell'elenco del sistema sanitario nazionale tra coloro che hanno ...

